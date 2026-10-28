Güneyde geçen yıl 45 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti'nde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, bir önceki yılla kıyaslandığında, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 10'luk artış olduğunu yazdı.
Haberde, Avrupa Birliği ülkeleri genelinde de 19 bin 350 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği ifade edildi.
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