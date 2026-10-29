“Sonay Adem’in mücadelesi yolumuza ışık tutmaya devam ediyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve milletvekili adayları, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem’i ölümünün 8’inci yıl dönümünde mezarı başında andı.

Anma töreninde konuşan Çeler, Sonay Adem’le paylaştıkları ortak vizyonu yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Adem’in kızı ve TDP Gazimağusa milletvekili adayı Güncel Masaroğulları ise “Barış kelimesini cesurca söyleyemeyip satır aralarında bırakan insanlara nazaran siz daha dürüst söyleyebilirsiniz. Babamın da istediği tam olarak buydu” dedi.

29 Ekim 2018’de hayatını kaybeden, bir dönem Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreterliği de yapan Sonay Adem, demokrasi, barış ve emek mücadelesine katkılarıyla anıldı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Aynı görevi üstlenmekten gurur duyuyorum”

Çeler, Sonay Adem’in toplumsal mücadelede önemli izler bıraktığını belirterek, “Sonay Adem, yaşamını halkına, emeğe, demokrasiye ve adalete adamış değerli bir mücadele insanıydı. Savunduğu değerler ve verdiği mücadele bugün de yolumuza ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Adem’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde oluşturduğu fonun pandemi sürecinde önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayan Çeler, “Pandemi döneminin atlatılmasında Sonay Adem’in kurduğu fonun çok önemli katkısı oldu. Yıllar önce attığı adımların en zor zamanlarda halkımıza nasıl destek olduğunu gördük. Onunla aynı bakanlık görevini üstlenmiş olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Sonay Adem’in ve kendisinin farklı dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütürken hayata geçirdiği ya da gerçekleştirmeye çalıştığı sosyal politikaların UBP hükümetleri tarafından sekteye uğratıldığını savunan Çeler, toplum yararına başlatılan birçok çalışmanın devamının getirilmediğini belirtti.

Çeler, “Sonay Adem’in ve benim farklı dönemlerde aynı bakanlık çatısı altında halkımız, emekçilerimiz ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan kesimler için ortaya koyduğumuz çalışmalar, ne yazık ki UBP hükümetlerinin siyasi anlayışı nedeniyle engellendi. Halkın yararına olan hizmetler siyasi hesaplara kurban edilmemeliydi” dedi.

Çeler, “Bizlerden sonra göreve gelenlerin tüm vizyonsuzluklarına ve toplum yararına atılan adımları sekteye uğratan anlayışlarına rağmen, Sonay Adem’le paylaştığımız ortak vizyonu yaşatmaya devam edeceğiz. Emeğin değer gördüğü, sosyal adaletin güçlendiği ve kimsenin geride bırakılmadığı bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendisini saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sonay Adem’in kızı ve TDP Mağusa milletvekili adayı Güncel Masaroğulları:

“Babamın da istediği tam olarak buydu”

Sonay Adem’in kızı ve TDP Mağusa milletvekili adayı Güncel Masaroğulları da anma töreninde yaptığı konuşmada, babasının barış konusundaki kararlı duruşuna dikkat çekti.

Masaroğulları, barışın açık ve cesur bir şekilde savunulmasının önemini vurgulayarak, “Barış kelimesini cesurca söyleyemeyip satır aralarında bırakan insanlara nazaran siz daha dürüst söyleyebilirsiniz. Babamın da istediği tam olarak buydu” ifadelerini kullandı.

TDP Lefkoşa milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı:

“Ciddi duruşunun ardında babacan bir insan vardı”

TDP Lefkoşa milletvekili adayı, psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da Sonay Adem’le aynı siyasi mücadelede yer almaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Adem’le yollarının siyasi arenada kesişmesini büyük bir şans olarak değerlendiren Çakıcı, ciddi ve disiplinli duruşunun arkasında son derece babacan, sevecen ve insanlara değer veren bir kişilik bulunduğunu söyledi.

Çakıcı, Sonay Adem’le paylaştıkları yoldaşlığı ve dostluğu her zaman özel bir yerde tutacağını belirterek, kendisini saygı, sevgi ve özlemle andı.