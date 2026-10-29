"Yıllardır uyarıyoruz; harekete geçmek için birilerinin ölmesini mi bekliyorsunuz?"

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Arif Bayraktar, toplu yemek hizmetlerine yönelik denetim tartışmalarının yıllardır dile getirdikleri uyarıların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, sektörün tek yasal meslek birliğinin Res-Bir olması talebini yineledi.

Esnaf odasının belgelendirme uygulamalarına yönelik itirazları defalarca dile getirdiklerini, belge ücreti ve gelir toplama anlayışının, mesleki yeterlilik ile denetimin önüne geçmesini kabul etmediklerini kaydeden Bayraktar, gerekli uzmanlık ve denetim olmadan işletme iznine esas belge verilmesine karşı çıktıklarını, belgelendirmenin yalnızca ücret tahsil edilerek yürütülemeyeceğini hatırlattı.

Bayraktar Res-Bir adına yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin, otellerin, yurtların ve marketlerin mutfaklarının denetlenmesi, uygunluklarına göre belgelendirilmesi, yasa tasarısının bu ihtiyaçları karşılamak için hazırlanması taleplerini yineleyerek, “Res-Bir yasa tadilatı acilen gündeme alınmalı ve onaylanmalıdır. Birliğimize gerekli yasal yetkiler verilmeli; Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte hijyen, denetim ve belgelendirme konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, amaçlarının halk sağlığını korumak, kurallara uyan işletmeleri desteklemek ve kayıt dışılığın yarattığı haksız rekabeti önlemek olduğunu, harekete geçmek için birilerinin ölmesinin beklenmemesi gerektiğini ve halk sağlığının daha fazla ötelenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.