Hristodulidis: "Önümüzdeki günler önemli"

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan’a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılmasının yıl dönümü olan 28 Ekim “Ohi (Hayır) Günü” geçit töreni kapsamında yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis burada gazetecilere yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin önümüzdeki günleri “önemli” olarak yorumladı.

Hristodulidis, zorluklara, sorunlara ve güçlüklere rağmen, “işgalin sonlandırılmasından” bağımsızlıktan ve ülkenin yeniden birleşmesi gerekliliğinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Hristodulidis “Yinelemek isterim ki birçok sorun, birçok zorluklar ve güçlükler var, ancak 2023 yılı başındaki durumun ne olduğunu göz önünde bulundursak, belirli bir plan ve planlama, sabır ve ısrar olduğu zaman, olumlu sonuçlar elde edilmesi mümkündür.” ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmeden de söz eden Hristodulidis, görüşmenin çok olumlu bir ortamda gerçekleştirildiğini, yapıcı olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıslı Rumlara, olumlu gelişmelere sahip olabilmek adına elinden geleni yapacağına dair söz vermek istediğini ifade etti.

Elektrik bağlantısı “Great Sea Interconnector” (GSI) projesine ilişkin NAVTEX konusunda bir gelişmenin var olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının kullanılması bağlamında, yapılması gereken her şeyin, kamuoyundan ve birçok açıklamadan uzakta yapıldığını belirtti.

Holguin temasları

Öte yandan Haravgi gazetesi “Holguin Kıbrıs’taki Temaslarına Puslu Manzarayla Başlıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs sorununda özlü ilerleme beklentisinin sınırlı ve özellikle siyasi açıdan puslu bir manzaranın bulunduğu bir dönemde bugün Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Söz konusu ziyaretin 9 Kasım’da yapılacak üçlü görüşme ışığında gerçekleşeceğini yazan gazete iki tarafın farklı yaklaşımlara ve taleplere hapsolduğunu belirtti.

Güneyin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede başlaması konusunda ısrar ederken kuzeyin ise siyasi eşitlik konusunu gündeme getirdiğini belirten gazete, Holguin’in geçtiğimiz günlerde “Alithia” gazetesine verdiği özel demeçte siyasi irade eksikliğinden söz ettiğini de anımsattı.

Holguin’in temasları sırasında iki tarafın gerçek niyetlerini öğrenmeye çalışacağını yazan gazete Holguin’in esas isteğinin, Güven Yaratıcı Önlemlerde, özellikle yeni geçiş kapılarının açılması konusunda anlaşma çerçevesinin bulunup bulunmadığını tespit etmek olduğunu da belirtti.

Habere göre, Holguin ayrıca temasları sırasında olası müzakereler ve bunun başlaması ön koşulları, metodoloji konusunda tarafların pozisyonlarını da kaydetmeye çalışacak.

Öte yandan Politis gazetesi “Guterres Döneminin Son Çabası” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, bu akşam Kıbrıs’a geleceğini, iki liderin siyasi irade göstermesi temennisiyle de bunun olasılıkla son ziyareti olacağını yazdı.

Habere göre Holguin yarın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, pazartesi ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşecek.

Holguin gelecek hafta boyunca ayrıca müzakereciler ve diğer paydaşlarla da temaslarda bulunacak.