“Kapalı pazar yeri öncelikli projelerimizden biri”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, Gönyeli Salı Pazarı’nı ziyaret etti. Ziyarette Soyalp’e, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Pazarda üreticiler, esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelen CTP heyeti, talep ve önerileri dinleyerek pazar alanının ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“Gönyeli’nin kapalı bir pazar yerine ihtiyacı var”

Gönyeli’de üreticilerin ve esnafın daha iyi koşullarda satış yapabileceği, yurttaşların ise yazın sıcaktan, kışın yağmurdan etkilenmeden alışveriş yapabileceği kapalı bir pazar yerine ihtiyaç duyduğunu belirten Soyalp, bu projenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Soyalp, “Üreticilerin, esnafın ihtiyaçlarını gözeten, düzenli ve kullanışlı bir alan oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.