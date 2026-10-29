KTÖS, Atatürk İlkokulu’nda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nun su deposunda tehlikeli oranda koliform bakteri tespit edilmesine rağmen okulun bir gün süreyle tatil edilmesi talebinin Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerekli önlemlerin alınmaması halinde yarın okulda 08.00-12.40 saatleri arasında greve gideceklerini ve saat 10.30’da basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının tehlikeye atıldığını belirterek, su deposunda tespit edilen bakteriye rağmen okul idaresinin gerekli tetkiklerin yapılması ve okul güvenliğinin sağlanması amacıyla talep ettiği bir günlük aranın reddedildiğini kaydetti.

“Tetkikler tamamlanmadan eğitime devam edilmemeli”

Çocukların su ve hijyen ihtiyacı güvence altına alınmadan eğitime devam edilmesi kararını eleştiren Maviş, suyla ilgili tüm tetkiklerin tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından okulun eğitime devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanlığı’nın gerekli adımları atmaması halinde grev yapacaklarını açıklayan Maviş, 30 Ekim Cuma günü 08.00-12.40 saatleri arasında Atatürk İlkokulu’nda grevde olacaklarını, saat 10.30’da ise okul önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini bildirdi.