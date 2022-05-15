"Yeni vicdani retlere hazırlanıyoruz"

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, 15 Mayıs Vicdani Retçiler gününe özel yaptığı basın açıklamasında, Haziran ayının ilk haftasında ASAL şube önünde yeni vicdani retçilerin açıklamalarının olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamanın tam metni şöye:

“15 Mayıs’ta tüm dünyada eylemler, kampanyalar ve etkinliklerle hatırlanan Dünya Vicdani Retçiler Gününde, vicdani reddin, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde temel bir insan hakkı olduğunu bir kez daha yineleriz, yeniden #vicdanirethaktir diyoruz…

Kıbrıs’ta vicdani Ret İnisiyatifi, “yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımız olsun” diyerek, militarizmin yarattığı etkileri kabul etmeyen, militarizmi, barışın, demokratikleşmenin ve sivilleşmenin önündeki engel olarak gören tüm bireylerin yanında olmak ve sorunlarının giderilmesi doğrultusunda mücadele etmek için 8 Aralık 2007 tarihinde kuruldu ve bu hak için çeşitli eylem ve etkinlikleri yıllardır düzenlemektedir…

Bu yıl da Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok vicdani retçinin tutuklanma ihtimali sürüyor, hâlâ birçok vicdani retçi askerlik görevini yerine getirmediği iddiası ile birçok yurttaşlık hakkından yararlanamıyor ve Anayasa Mahkemesinin de işaret ettiği yasal düzenleme gene ve bir kez daha rafa kalktı…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, İngiltere’de vicdani reddin 1916’da hak olarak tanındığını, şu anda vicdani ret hakkını tanımayan bir elin parmaklarını geçmeyen ülke ve idare kaldığını, AİHM’in düşünce ve vicdan özgürlüğünün ihlalinden dolayı onlarca karar verdiğini, BM İnsan Hakları Komisyonu ve BM İnsan Hakları Komitesinin de vicdani ret hakkının tanınmasını tavsiye ettiği onlarca karar aldığını bir kez daha hatırlatır ve yeniden “ayrımcı ve cezalandırıcı olmayan sivil bir vicdani ret yasal düzenlemesi hemen şimdi!” için tüm kesimleri harekete geçmeye çağırır…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak dünyanın çeşitli yerlerinde tutuklu veya soruşturmaları süren vicdani retçilerle, savaşın en sıcak anında ortak mücadele eden Rusya ve Ukrayna’daki vicdani retçiler ile yeniden dayanışmamızı ortaya koyuyoruz, dayanışma hayat kurtarır, dayanışmalarımızı büyütelim diyoruz…

Ve yeni vicdani ret açıklamalarına hazırlanıyoruz, Haziran’ın ilk haftası ASAL şube önünde seslerimizi yeniden yükselteceğimiz, yeni vicdani retçilerin açıklamaları için ASAL şube önünde randevumuz olacağını da açıklıyoruz… Haziran’da ASAL şube önünde görüşmek üzere…”