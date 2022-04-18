Yeni müzakereci Menelaou

Kıbrıslı Rum liderliğinin müzakerecisi Andreas Mavrogiannis'in istifasının ardından, Anastasiadis bu göreve Menelaos Menelaou'yu atadı. Menelaou, Tassos Papadopoulos ve Dimitris Hristofiyas'ın başkanlığı döneminde de müzakereciydi.

Mavroyiannis, müzakere sürecindeki durgunluk gerekçesiyle istifa etti