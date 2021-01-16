Üst Kurul yeniden toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 15 Ocak itibarıyla süresi dolan kararlarının yenileri halen açıklanmadı. Üst Kurul'un yeniden toplandığı öğrenildi.

Kurul’un dün öğlen saatlerinde yaptığı ve akşam saatlerinde tamamlandığı öğrenilen toplantısının ardından saatler geçti, bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili şu sıralar Sağlık Bakanlığı’nda Üst Kurul'un yeniden toplandığı öğrenildi.

Üst Kurul’un dün akşam üstü tamamladığı toplantısının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Başbakanlığa toplantıya çağrıldığı, Başbakan ve Maliye Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiği basına yansımıştı.

Üst Kurul’un okulların açılmasını bir hafta daha ertelemekten, kısmi kapanmaya bir dizi sert tedbir kararı aldığı da ileri sürülenler arasında.

Gözler Sağlık Bakanlığı’nca açıklanması beklenen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni kararlarında…