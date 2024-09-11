Yeni Hava Trafiği Kontrol Merkezi hazır

Kıbrıs’ın güneyinde yeni hava trafiği kontrol merkezindeki yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kokkinotrimithia” (Koçinotrimitya) köyündeki kontrol merkezinin 16 milyon euroya mal olduğunu ve çalışmalar kapsamında tüm elektronik sistemlerin, bina altyapılarının, klima sistemlerinin, yangın söndürme cihazlarının ve takip cihazlarının yenilendiğini yazdı.

Gazete, “Air Traffic Management System” olarak adlandırılan trafik yönetimi sisteminin geliştirilmesine öncelik verildiğini ve binaya yeni iletişim mekanizmaları yerleştirildiğini kaydetti.

Haberde, geriye personelin eğitilmesinin kaldığı ve bunun da sonbaharda tamamlanacağı ifade edildi.