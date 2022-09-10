Yeni Girne Hastanesi İhalesi’nde ‘şartname düğümü’ çözülmedi

Fehime ALASYA

Merkezi İhale Komisyonu’nun üçünü kez çıktığı ‘Yeni Girne Hastanesi’ ihalesine şu ana kadar 9 firma başvurdu. Firmaların, 27 Eylül’e dek Merkezi İhale Komisyonu’na teklif verebileceği proje için şartnameye eklenecek olan ‘fiyat farkı uygulaması’ maddesininse halen yürürlüğe konması bekleniyor.

Merkezi İhale Komisyonu, şartnamedeki düzenlemenin 27 Eylül’e dek yetişebileceği yönünde olumlu görüş ortaya koyarken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ‘bürokrasideki hantallık’ nedeniyle çalışmaların çok yavaş ilerlediğinden dert yandı.

MİK Yasasının güncellenmesi gerektiğini işaret eden Bakan Arıklı, “62 milyon TL’ye yapacağımız hastane 220 Milyon’a çıktı, maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise “Bürokrasi kaplumbağa hızında, son başvuru tarihi olan 27 Eylül de uzatılacak, yetişmeyecek” görüşünü paylaştı.

Şartnameye eklenecek olan ‘fiyat farkı uygulamasıyla’ dövizdeki hareketliliğe karşın hem projenin hem de ihaleyi alan ilgili firmanın korunması amaçlanıyor.

İhaleye hangi firmalar katıldı?

Üçüncü kez çıkılan ihalenin şartname bedeli bu kez 210 milyon TL + KDV olarak belirlendi.

Şu ana kadar 9 firmanın başvuru yaptığı ihaleye dair teklifler, 27 Eylül saat 10.00’a kadar MİK’e yapılabilecek.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle iptal edilen son ihalenin ardından yeni açılan ihaleye 9 firma başvurdu. 9 firma arasında, iptal edilen son ihaleyi, 556 bin TL’nin altında teklif vererek kazanan Gerçek İnşaat, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun direktörü olduğu Tosunoğlu inşaat ve yine DP’den Milletvekili adayı olan Mehmet Çıldır’ın direktörü olduğu M. Çıldır İnşaat da yer alıyor.

Kam-Tek LTD.

ASİN İnşaat LTD.

Tosunoğlu İnşaat Şirketi LTD.

Gerçek İnşaat

Ali Kofali Constructions

Güney Constructions

Tüfekçi Group

Korman Construction LTD.

Çıldır İnşaat

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Yeni Girne Hastanesi tam bir başarısızlık öyküsüne dönüşmüştü.

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığındaki farklı hükümetler, “sigorta borçları” karşılığı devralınan yarım inşaat hastanenin ihale sürecini bile tamamlayamamıştı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı, ihaleler yapıldı, bozuldu, yenilendi ancak yine sonuç çıkmamıştı.

2020 yılında devlet bünyesine geçirilmesiyle 24 Mart 2021 tarihinde “Yeni Girne Hastanesi Tadilat İşleri İçin” ihaleye çıkılmıştı.

Akabinde 1 Nisan 2021’de “Proje Bütçesi” iptal edilmiş ve ihale süreci çökmüştü.

Geride kalan Eylül ayı içinde yeni bir ihale için yeniden harekete geçildi ve hastane için yeniden ihaleye çıkılmıştı.

Bu kez yasal sorunlar ve dövizdeki yükselme yüzünden en son ihalede iptal edilmişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“62 milyon TL’ye yapacağımız hastane 220 Milyon’a çıktı, maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz”

Şartnameye fiyat farkı uygulamasının konmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bürokrasiden dert yandı.

Arıklı, “Bürokrasi çok hantal ilerliyor, maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz. Ciddi bir ilerleme sağlanamadı, MİK kanununun değişmesi gerek ama kimse kılını kıpırdatmıyor.” dedi.

62 milyon TL’ye yapılabilecek olan ihalenin iptal edilip 220 Milyon’a çıktığını kaydeden Arıklı, Merkezi İhale Komisyonu Yasası’nın değişmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu yasanın mevcut haliyle çok hantal, ‘engebeli’ ilerlediğini ifade eden Arıklı, “Maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz” dedi.

Arıklı, özele şunları dile getirdi:

“Mevcut MİK kanununda çok engebeli yollar var, bunları aşıp ihaleye çıkmak çok zor… Süreç uzadıkça uzuyor… 62 milyon TL’ye yapacağımız hastaneyi iptal ettik ve bu şu anda 220 Milyon TL’ye çıktık.

Bir taraftan meteliğe kurşun atıyoruz ama diğer taraftan bu tarz savurganlıklar var, saçma sapan gerekçe nedeniyle bunlar yaşanıyor. Ekstradan para harcamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşın cebinden, yol hakkından çalınıyor”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin:

“İhaleye 9 firmanın katılımı kesinleşti, çalışmalar sürüyor, daha zamanımız var”

İhaleye katılacak olan firmaların kesinleştiği bilgisini veren MİK Başkanı Halis Üresin, “Dosya satışı durdu, artık ihaleye biri giremez, dosya alımı için başvurular sona erdi, 27 Eylül’e kadar ihaleler MİK’e teklif sunacak.” bilgisini verdi.

Şartnameye fiyat farkı uygulamasıyla ilgili çalışmaların dün de devam ettiğini anlatan Üresin, bazı çalışmaların bugün sonuçlanabileceğini belirtti.

Üresin, “Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan son şekli geçer ve zeyilname ile düzenleme yapılacak, daha zamanımız var” dedi.

Yasanın, şartnamede son 6 gün kalaya kadar değişiklik yapma yetkisi verdiğini de ifade eden Üresin, “Bu nedenle yetişeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Özellikle şartnameye fiyat farkı uygulamasının eklenmesi ve bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçmesiyle sürecin çok hızlı ilerleyeceği görüşünü paylaşan Üresin, “Mutlu sona bu yolla ulaşırız, umarım bir an önce proje sonuçlanır ve halkın hizmetine girer” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer:

“Bürokrasi kaplumbağa hızında, son başvuru tarihi olan 27 Eylül de uzatılacak, yetişmeyecek”

Fiyat farkı uygulamasıyla ilgili henüz bir netlik olmadığını kaydeden Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, şartnameye hala ‘ihaleye fiyat farkı uygulaması kapsamındadır’ ibaresinin girmemesini eleştirdi.

Ülke bürokrasisi ve hantal kamu yapısından dert yanan Gürcafer, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Bunun için fiyat farkı uygulamasıyla ilgili mutabakata varılmıştı ama Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi ve Maliye’den genelge yayınlanması, akabinde zeyilname de yayınlanarak yürürlüğe girmeliydi.

Tüm bunların yetiştirilmesi için çok hızlı hareket edilmesi gerek. Defalarca yetişemeyeceği uyarısını yaptık ama hala kaplumbağa hızı devam ediyor. Bürokrasi bu ama yine de tüm dairelerin eş zamanlı hızlı hareket etmesi gerek ama etmiyorlar.

27 Eylül’e dek bu yetişmeyecek ve süre yine uzayacak. Sürenin uzamaması için bu işlemler hızla yapılmalı ama yapılmıyor.

Şartname TL, bu ibare konmazsa ve ihale sonuçlanır, akabinde döviz patlar, bu ihaleyi alan müteahhit batar. Fiyat farkı uygulamasının konması işin selametinin de işi alacak olan müttehittin de güvencesidir. Bir an önce yapılmalı.

Eğer planlı programlı çalışılırsa dövizdeki seyirden hem devlet hem de müteahhit en az seviyede etkilenir.”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra:

“Girne Bölgesi'nde artan nüfusa göre mevcut hastane yetersiz, tam teşekküllü bir sağlık hizmeti daha gerek”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, uzun bir süredir gündemde olan ve birçok kez ihalesi açılıp sonuç alınamayan Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıklamıştı. Bakan Altuğra, Yeni Girne Hastanesi projesinin mali protokol içerisinde ivedilikle hayata geçirilmesi gereken bir madde olduğunu belirmiş, Girne Bölgesi'nde artan nüfusa göre mevcut hastanenin yetersiz kaldığını belirtmişti. Altuğra, yeni hastanenin hayata geçmesiyle halka tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetmişti.