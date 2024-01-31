Yeni Erenköy’de konteyner içinde 2 cansız beden bulundu
Yeni Erenköy’de konteyner içinde 2 cansız beden bulundu
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Bugün saat 12:00 sıralarında, Yeni Erenköy’de konteyner ev içerisinde 2 cansız erkek bedeni bulundu.
Polisten gelen bilgiye göre, kalmakta oldukları konteyner ev içerisinde, 47 yaşındaki Halil Yıldızçoban ve 49 yaşındaki Kemal Yıldızçoban’ın cansız bedenleri bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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