Yeni Ercan yolu, kazaya davetiye çıkarıyor!

YENİDÜZEN- ÖZEL

Yeni Ercan Havalanı’na giden yoldaki çalışmalar, hiçbir uyarı levhası, aydınlatma olmadan, tedbir alınmadan sürüyor, adeta ölüme davetiye çıkartıyor.

Ercan Havaalanı’ndan Mesarya bölgesine giden yolun, Akıncılar’a dönen kısmına kadar olan bölgedeki yol çalışmaları, sürücülere özellikle geceleri zor anlar yaşatıyor. Uyarıcı levhaların ya olmaması, ya da çoğu noktada yetersiz kalması kazaya davetiye çıkarıyor.

Ülkedeki yollarda genel olarak aydınlatma sorunu olduğuna değinen uzmanlar ise yol çalışması yapıldığı sırada gerekli tedbirlerin alınmadığından dert yandı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, bazı kazalara yolların da sebebiyet verebileceğine işaret ederek “Kayıtlara geçen ‘dikkatsiz sürüş’ ifadesi değil, tuzağa düşme olarak değerlendirilmeli” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır ise “Gündüz-gece trafik ve iş sağlığı güvenliği kuralarının sağlanması için tedbirler alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Özel açılışlar, uluslar arası kurallara uygun olmayan projeler…

Tamamlanmayan yollar, özel günlere özgü açılıyor, açıldığıyla kalıyor, devamında bir çivi bile çakılmıyor. Hasara uğrayan yerler döküm saçım kalırken, taş taş üstüne konmuyor…

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Eylül’de açılışını yaptığı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu da buna bir örnek olarak gösterilirken, ülkenin birçok şehir içi ve şehirlerarası yollarının da aydınlatmadan yoksun olduğu dikkat çekiyor.

Yapılan yeni projelerin de uluslar arası kurallara uygun olmadığı dikkat çekiyor.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır:

“Gündüz- gece trafik ve iş sağlığı güvenliği kuralarının sağlanması için tedbirler alınmalı ”

Ercan yolundaki çalışmalarda gündüz-gece trafik ve iş sağlığı güvenliği kuralarının sağlanması için tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, çalışmaların bitene dek sürek denetlenmesi gerektiğini belirtti. Genel olarak ülkedeki tüm yol çalışmalarında trafik güvenliğine büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Adanır, bunların uygun şeklide denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı:

“Kayıtlara geçen ‘dikkatsiz sürüş’ ifadesi değil, tuzağa düşme olarak değerlendirilmeli”

Yollardaki tedbirsizlik nedeniyle kazaya davetiye çıkarıldığını ifade eden Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, akabinde tüm faturanın sürücüye çıkarıldığını belirtti.

Avcı, “Bazı olaylarda yollar incelenmeli, kaza anında kayıtlara geçen ‘dikkatsiz sürüş’ ifadesi değil, tuzağa düşme olarak değerlendirilmeli” dedi.

Uluslar arası kurallara göre yol tamiratı yapılırken gündüz ve gece için gerekli, güvenlik işaretlerinin konması gerektiğine vurgu yapan Avcı, bunun çalışmayı yapanların sorumluluğunda, karayollarının veya belediyenin denetiminde, polisin de gözetiminde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Üç mekanizmanın da birlikte uyum içinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Avcı, şunları dile getirdi: “Üstelik sadece bir gün için değil, sürekli gerekli güvenlik önemlerinin olması lazım. Uyarı tabelaları kaç tane konmalı, aydınlatma, fosforlu uyarıcılar, tümü şartnamelerde olmalı ama yok.

İlgili firmanın, yeni yapılan yollar mecburen kullanılacaksa güvenli seyahate zemin hazırlama mecburiyeti vardır.”

“İnsan hayatı bile isteye tehlikeye atılıyor, önemsenmiyor”

Hiçbir tadilat olmaması durumunda dahi yolların gece de görünebilir olmasının gerektiğine değinen Avcı, “Bu yolu yapan devletin görevidir” dedi. Ülkemizde insan hayatının bile isteye tehlikeye atıldığını, önemsenmediğini işaret eden Avcı, “Yollardaki parlatıcılar, yansıtıcılar yolu sürücüye göstermek zorundadır. Tabelalar fosforlu olmalı ve sürücüye doğru bilgiyi vermeli.” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS