Yeni doğmuş bebek kaçırıldı iddiası! Başhekim: “Konu polise intikal etti”

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yeni doğmuş bir bebeğin kaçırıldığı haberleri basına yansıdı. Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, konunun polise intikal ettiğin, gerekli araştırmaların yapıldığını açıkladı.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebeğin, farklı bir şahıs tarafından kaçırıldığı, birkaç gün önce doğum yapan kadının çocuğunun kim tarafından kaçırıldığının ise araştırıldığı bugün öğlen saatlerinde basına yansıdı.

Doğum yapan annenin ise farklı nedenlerden dolayı nöroloji servisinin yoğun bakımında tedavi gördüğü iddia edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, yaptığı açıklamada iddialara ilişkin bilgi paylaşmazken, konunun araştırıldığını ifade etti.

Öte yandan söz konusu “kaçırılma olayı” polis kaynaklarından teyit edilmedi.

Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Özyılkan’dan açıklama: “Konu polise intikal etti, araştırma yapılıyor”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan yazılı açıklama yaptı. Özyılkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda konu polise intikal etmiş olup, gerekli tüm araştırmalar yapılmaktadır”