"Covid-19 nedeniyle oluşan antikorların bebeğe geçtiğini saptadık"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Salih Bağzıbağlı, Etik Hastanesi’nde doğum yapan ve doğum öncesinde COVID-19’a yakalanan anne Selin Altınöre’nin bebeğinde “antikor tespit edildiğini” açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Bağzıbağlı, “Annenin geçirmiş olduğu Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle oluşan antikorların bebeğe de geçtiğini saptamış olduk” dedi.

Dr. Bağzıbağlı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

“Selin Altınöre hastamızın gebeliğinin 35. Haftasında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış olup hastalığı komplikasyonsuz olarak atlatmıştır.

Doğum öncesi PCR testleri negatifleşen hastamız 38. gebelik haftası içinde doğumu gerçekleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir.

Doğumun hemen sonrasında bebekten alınan kan antikor örneklerinde spike antikor testi pozitif çıkmıştır.

Sonuç olarak gebelikte annenin geçirmiş olduğu Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle oluşan antikorların bebeğe de geçtiğini saptamış olduk. Bebeğiimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz.”