“Yeğenine cinsel saldırı” zanlısı cezaevine gönderildi
13 yaşındaki yeğenine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan A.B isimli kişi, 45 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.
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13 yaşındaki yeğenine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan A.B isimli kişi, 45 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.
Polis memuru Yusuf Keleşzade, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.
Polis, zanlı A.B’nin bir yıl önce kız kardeşinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunma suçundan tutuklandığını kaydetti.
Kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını belirten Keleşzade, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : mahkeme, CİNSEL TACİZ