YDÜ: Mutasyonlu Virüs Saptandı!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının Kıbrıs’ın kuzeyinde tespit edildiğini açıkladı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında COVID-19 tanısı konmuş 17 örnekte yapılan analizlerde, “B117” olarak bilinen İngiliz varyantının KKTC’de yayıldığı saptandı. Analizlerde 17 örnekten 9’unda “B117” varyantı olduğu tespit edildi.

Şubat ayındaki vakaların % 80’i mutant kaynaklı

Kıbrıs’ın kuzeyinde İngiltere varyantına ait ilk vaka 13 Ocak’ta görüldü. 3 Şubat’ta ise COVID-19 tanısı konulan 10 vakadan 8’nin “B117” varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50’nin üzerine çıktığı KKTC’de, bu artışın nedeninin, ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “KKTC’de İngiltere mutantının yayıldığını saptadık”

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, COVID-19 PRC Tanı Laboratuvarında yaptıkları analizlerde, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan N501Y mutasyonuna sahip B117 İngiliz varyantının KKTC’de Ocak 2021’in ortalarında görülmeye başlandığını tespit ettiklerini söyledi.

Bu varyantın hızlı bir yayılım göstererek, son günlerde enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, mutasyona uğramış virüsün, KKTC’deki COVID-19 vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu söyledi.

Yeni varyantın hastalığın seyrini değiştirmediğini ancak daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “İngiliz varyantı koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerini 0.4 ile 0.7 arasında değiştirerek bulaşıcılığı yüzde 50 ila yüzde 75 oranında artırıyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yaptığı analizlerde de koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “Ro değerinin” de bugün itibariyle KKTC’de 3.25 olarak belirlendiğini söyledi. Mutant virüsün hızının azaltılması için aşılmave korunma tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ekip olarak çok geniş bir uzman kadro ile COVID-19’la mücadele ederken, bilimsel veriler ışığında sürecin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi adına akademik çalışmalara da devam ettiklerini dile getirdi.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Yeni SARS-Co-V-2 varyantı, virüsün ACE2 reseptörüne daha sıkı bağlanmasına izin verdiği için endişe yaratıyor.”

DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Laboratuvarı sorumlularından ve araştırmacısı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yaptıkları SARS-CoV-2 varyant tespiti analizleri sonucunda, KKTC’de, “B117” İngiliz varyantı olarak bilinen “N501Y” mutasyonunun saptandığını söyledi. Bu yeni varyantın enfeksiyon sayısının artmasına yol açtığını belirten Doç. Dr. Ergören, İngiliz varyantının, virüsün insan hücrelerini bağlayan ve girişini kolaylaştıranS proteinlerinde oluşan mutasyonla ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Ergören “Yeni SARS-Co-V-2 varyantı, virüsün ACE2 reseptörüne daha sıkı bağlanmasına izin verdiğinden endişe yaratıyor” dedi.