Yazar Özay Akif Elder, Leymosun ruhunu ve ışığını Lefkoşa’ya taşıdı

Murat OBENLER

Yazar Özay Akif Elder, 1974 öncesinde Limasol/Leymosun’daki tarihi kültürel mirası, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı, kültürel değerleri, gelenek görenekleri, farklı iş erbapları gibi birçok alanı anlatan “1974 öncesi Leymosun” isimli kitabını 18 Ocak Cumartesi saat 14.30’da Rüstem Kitabevi’inde gerçekleşen etkinlik ile tanıttı.

Editörlüğünü gazateci -yazar Hasan Kahvecioğlu, Yayın Koordinatörlüğünü kızı Aslı Elder ve kapak tasarımını Nejla-Osman Çağdaşoğluları’nın üstlendiği iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve 256 sayfadan oluşan kitabın tanıtımına CTP Milletvekili Sami Özuslu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve çoğunluğu Leymosunlulardan oluşan bir okur kitlesi katıldı.

Etkinlikte yazar Özay Akif Elder ve kitabın editörü gazeteci Hasan Kahvecioğlu’nun konuşmalarının ardından konuklara da söz verildi ve etkinlik kitap imzası ile sona erdi.



“Elder : “1974’ten sonra Limasol’u bırakarak kuzeye göç edenler arkalarında çok büyük bir tarihi, kültürel miras bıraktı.”

Özay Akif Elder yaptığı konuşmada etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, kitabın yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışmayla hayat bulduğunu söyledi.

1974’ten sonra Limasol’u bırakarak kuzeye göç edenlerin, arkalarında çok büyük bir tarihi, kültürel miras bıraktığını kaydeden Elder, o günleri yaşayan insan sayısının gün geçtikçe azaldığını ifade etti.

Kitabı bu değerlerin ve köklerin unutulmamasını isteyen Limasolluların arzularını yerine getirmek, Kuzey’de doğan Leymosun kökenli yeni nesillere ve geleceğe Leymosun’u tüm değerleriyle aktarmak amacıyla yazdığını söyleyen Elder, en büyük müze olan insan hafızasının kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaptı. Kitabın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Elder, Kıbrıslı Türklerin geçmişini kayıt altına alacak bu gibi eserlerin çoğalmasını diledi.

Özay Akif Elder’in, “Geçmişten Yankılar” ile “Leymosun ve Kadınları” kitaplarının ardından üçüncü eseri olan “1974 Öncesi Leymosun”, Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nden satın alınabilecek.

“Leymosun Kasabasının Geçmişi”, “Leymosun Kasabasında Türk Mahallesi, Cadde ve Sokaklar”, “Leymosun Belediyesi’nde 80 Yıl Ortak Yönetim (1878-1957)”, Leymosun’da 74 Öncesi Eğitim ve Okullarımız”, “Leymosun’da Osmanlı-Türk Tarih ve Kültür Mirası”, “Leymosun’da Liman ve Deniz Kültürü”, “Leymosun’da Kültür Sanat Yaşamı, Kulüp ve Dernekler”, “Leymosun’da Türk Kahvehaneleri, Lokantalar, Meyhaneler”, “Leymosun Esnafı, Ticari Yaşam, Küçük İşletmeler”, “Leymosun’da Sanatkâr (Zanaatkâr) ve Teknisyenler, İnşaat İşleri”, “Leymosun’da Küçük Üretim Faaliyetleri”, “Leymosun’da Günlük Sosyal Yaşam, Gelenek, Görenekler”, “Leymosun’un Çevresel Mirası.” adlı 13 bölümden oluşan kitabın ilk tanıtımı Kasım 2024’te Leymosunluların 1974 sonrasında yoğun olarak yaşadıkları Girne’de ve sonrasında Gazimağusa’da yapılmıştı.