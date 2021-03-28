Yaz saati uygulaması başladı
Ülkemizde yaz saati uygulaması bugün saatlerin 03.00’te bir saat ileri alınarak 04.00’e çekilmesiyle başladı.
A+A-
Ülkemizde yaz saati uygulaması bugün saatlerin 03.00’te bir saat ileri alınarak 04.00’e çekilmesiyle başladı.
Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan yaz saati 31 Ekim Pazar günü saatlerin 04.00’te bir saat geri alınmasıyla kaldırılacak.
Gün ışığından daha fazla yararlanılması amacıyla geçilen yaz saati Avrupa’da da başladı.
2016 Ekim ayından beri kış saati uygulamasını kaldıran Türkiye ise sürekli yaz saati uyguluyor.
Bu haber toplam 24 defa okunmuştur