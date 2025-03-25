Yaz saati uygulaması 30 Mart Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması pazar günü başlıyor. Pazar günü saatler 1 saat ileri alınacak.
A+A-
Yaz saati uygulaması, 30 Mart Pazar günü başlıyor.
Bakanlar Kurulu'nda onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yaz Saati Emirnamesi"ne göre saatler, 30 Mart 2025 Pazar günü, saat 03.00'te bir saat ileri alınacak
Yaz saati uygulaması 26 Ekim 2025 Pazar günü, saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla kalkacak.
Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler : yaz saati uygulaması