Yaz saati uygulaması, 30 Mart Pazar günü başlıyor.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yaz Saati Emirnamesi"ne göre saatler, 30 Mart 2025 Pazar günü, saat 03.00'te bir saat ileri alınacak

Yaz saati uygulaması 26 Ekim 2025 Pazar günü, saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla kalkacak.