Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oyçokluğuyla onaylandı.

Meclis oturumunda, Bumerang Travel Ltd. Şti Adına Kiralı Olan Emlakın Mevcut Mukavele Şartları Doğrultusunda Aylife Investment Ltd. Şti. Adına 49 Yıllığına Devredilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın geri çekildiği bilgiye sunuldu.

Daha sonra Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay yasa tasarısına ilişkin komite raporunu okudu.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.

Şahiner: " BRTK’nın hükümetin kanalı haline geldi"

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Yayın Yüksek Kurulu’nun önemli görev yetki ve sorumlulukları bulunduğunu söyleyerek, bütçe rakamlarına değindi.

YYK’nın yayın ilkelerinin tesis edilmesi için görevli kurumların başında geldiğini söyleyen Şahiner, yayın ilkelerini okudu.

Demokratik laik insan haklarına saygılı olmanın bu ilkelerin içinde olması gerektiğine belirten Şahiner, bazı temel yayın ilkelerine uymadığı eleştirisi yaptığı BRTK’ye bu konuda ne gibi uyarıda bulunulduğunu sordu. “BRTK’nın hükümetin kanalı haline geldiğini” savunan Şahiner, YYK’nın BRTK’yı mutlaka uyarması gerektiğini söyledi.

Şahiner, TÜRKSAT’a ödemesi gereken parayı ödeyebilenlerin uyduda kalabildiğine işaret ederek, yalnızca parası olan kuruluşların yayın yapmasının “kabul edilebilir olmadığını” belirtti ve bu paranın devlet bütçesinden karşılanabileceğini ifade etti.

Berova: "Hükümetin kurumun yayın politikasına karışma gibi bir durumu yok"

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, BRTK’nın milli mücadele tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi. Berova, BRTK'nın, "mücahidin sesi" olarak yayına başlayan kurumun yayıncılık anlamında amiral gemisi olarak hizmet vermeye ve yeniliklerin öncüsü olmaya çalışan bir kurum olduğunu belirtti.

Şahiner’in BRTK’nın tarafsızlık ilkesini çiğnediği yönündeki eleştirisine değinen Berova, hükümetin kurumun yayın politikasına karışma gibi bir durumu olmadığını ve objektif kriter olmayan bir konuda sübjektif görüşlerin dile getirildiğini kaydetti.

Uydudan yayın yapılmasıyla ilgili protokolde ödenmesi gereken bedellerin bulunduğunun ilk baştan beri ortada olduğunu belirten Berova, TÜRKSAT’ın KKTC’nin bir kuruluşu olmadığını belirtti. Berova, gelecekte tüm yayıncılığın dijital platforma dönüşeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu'nun 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı, oyçokluğuyla (27 kabul, 8 ret) kabul edildi.