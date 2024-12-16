Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Trafik Komitesi Başkanı Cemal Sunar, TDP’nin “Trafikte Reform-Vizyon Sıfır” yol güvenliği stratejisine dikkat çekti.

Sunar, yaptığı yazılı açıklamada, bu stratejinin yol ölümleri ve ciddi yaralanmaların tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirterek, trafik kazalarını azaltmanın yanında yol kullanıcılarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını vurguladı.

Vizyon Sıfır’ın tüm yol güvenliği sistemini bir bütün olarak ele alarak çeşitli alanlarda iyileştirmeler önerdiğini söyleyen Sunar, bu kapsamda “Güvenli yol (tutarlı levhalar, tutarlı yol yapımı, doğru yol işaretleri), eğitimli hız sınırları, araçların yasal sistematik muayenesi, güvenli davranışlara yönelik eğitimler, çarpışma araştırmalarından bilgi edinilmesi” gibi başlıkları sıraladı.

Güvenli yolların sağlanmasının, kazaların önlenmesindeki temel faktörlerden biri olduğunu belirten TDP Trafik Komitesi Başkanı Sunar, bunun yolların düzenli ve tutarlı bir şekilde inşa edilmesini, doğru yol işaretlemelerinin yapılmasını ve güvenli bir yol altyapısının oluşturulmasını içerdiğini söyledi.

Levhalara ilişkin ülkede bir standart olmadığını, farklı uygulamalar görüldüğünü savunan Sunar, belediye ve karayollarının levhalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da öne sürdü.

“Yaya geçitleri siyah-beyaz olmalı… Hız limitleri doğru şekilde belirlenmeli”

Yollarda renklerin önemine işaret eden Sunar, renkli yaya geçitlerinin görme engelli ve renk körü bireyler için etkili olmayabileceğini, yaya geçitlerinin kolayca ayırt edilebilecek şekilde “siyah-beyaz” olması gerektiğini kaydetti.

Hızın ise trafik kazalarının ciddiyetini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Sunar, hız limitlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve sürücüler için uygun hız sınırlarının getirilmesinin, kazaların ve yaralanmaların azaltılmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Araçların yol güvenliğini sağlamak adına uygun şekilde bakım yapılması ve ulusal düzenlemelere uygun olması gerektiğini belirten Sunar, bununla birlikte, yeni teknolojiler ve güvenlik özelliklerinin araç içi güvenliği önemli ölçüde artırabildiğine dikkat çekti.

Yol kullanıcılarının güvenliğinin sadece yol altyapısına bağlı olmadığını kaydeden Sunar, aynı zamanda bireysel davranışların da kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Sunar, trafikte güvenli davranışların eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla artırılabileceğini söyledi; alkol, uyuşturucu kullanımı, hız limitleri ve dikkatli sürüş konularında bilinçlendirme çalışmalarının öneminin altını çizdi.

“Hedeflere ulaşmak ortak çaba gerektiriyor”

Vizyon Sıfır’ın “güvenli yollar, hızlar, araçlar ve davranışlar” olmak üzere dört temel taşı oluşturduğunu söyleyen Sunar, “Her bir unsur, yol güvenliği için önemli bir rol oynar ve yalnızca bunların birleşimi, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlayabilir. Bu hedeflere ulaşmak için devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin ortak çabaları gerekmektedir.” dedi.