“Yavru vatan değil; kardeş ülke olarak görüyoruz”

Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine yeni seçilen Özgür Özel, ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdi.

Meclisi ziyaret eden Özel ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Özel, ziyarette yaptığı konuşmasında ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs’ın kuzeyine yapmayı istediklerini ifade etti.

Özel, “KKTC”yi “yavru vatan” deyiminin aksine “kardeş ülke” olarak gördüklerini vurgulayarak parti olarak bundan sonraki süreçte Kıbrıs konusunda çok daha fazla iletişimde olmak istediklerini ifade etti.

Kuzeyde bulunan tüm siyasi partilerle yakın temas halinde olmak istediklerini dile getiren Özel, Başkan Töre nezdinde Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerine selamlarını iletti.