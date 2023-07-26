“Yaşlılarımıza nasıl bir bakım vaat ediyorsunuz?”

Yaşlılar için sokağa çıkan sivil toplum örgütü temsilcileri, insan onuruna yaraşır bir bakımın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, yeni bakımevleri inşa edilmesini, var olanların da imkanlarının iyileştirilmesini talep etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin öncülüğünde bugün Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenlendi.

Hükümetin yaşlılar için kamu politikası geliştirmesi, 2024 bütçesinden bunun için kaynak ayrılması taleplerinin dile getirildiği eylemde, ekonomik krizin yaşlıları ve özel bakımevlerini ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Sivil toplumdan, siyasi partilerden, kurum ve kuruluşlardan temsilci ve yetkililerin de katılarak destek verdiği eylemde, “Kimsesiz yaşlılar hastanelerde yapayalnız”, “İlaçsız kalmak ölümden beter”, “Vaat değil bakımevi istiyoruz” gibi dövizlerin taşındı. Sağlık Bakanlığı’ndan Başbakanlığa yüründü ve hükümetten talepler burada da dile getirildi.

Jenkins: “Yaşlılarımız ölüp kurtulmak için dua ediyor”

Sağlık Bakanlığı önünde basına açıklama yapan, uzun süredir ihmal ve istismar edilen yaşlıların sesi olmak için sokağa çıktıklarını söyleyen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, yaşlılarla ilgili verilen hiçbir sözün tutulmadığını savundu.

Jenkins, “Bu devlet kurulalı 49 sene oldu. 49 senede bir bakımevi yapılamadı. Bir bakımevi yapmaktan aciziz, bizim gerçeğimiz budur. Yoksul yaşlılarımız refakatçileri yok diye, devlet hastanelerinde yapayalnız kalıyor, ölüp kurtulmak için dua ediyor…” şeklinde konuştu.

Huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinin standartlarını yükseltmek için yasa hazırladıklarını, bunun Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesini beklediklerini ifade eden Jenkins, hükümetin bakımevi standartlarının yasaya uygun hale getirilmesi için nasıl bir yol izleyeceğini sordu.

Jenkins, “Şu anda var olan hiçbir bakımevi, yasanın gerektirdiği standartlara sahip değil, bunu herkes bilmeli…” dedi.

“Yaşlılara nasıl bir bakım vaat ediyorsunuz?”

Bakımevleri için arazi ve kredi verilip verilmeyeceğini, 2024 mali yılı bütçesinde bunun için kaynak ayrılıp ayrılmadığını, buralarda çalışacak personelin eğitimi için ne yapılacağını soran Hatice Jenkins, yaşlılara nasıl bir bakım vaat edildiğini duymak istediklerini söyledi.

Bakıma muhtaç yaşlı sayısının her geçen gün arttığını, bakımevlerinde tek bir kişilik bile yer kalmadığını ifade eden Jenkins, yıllardır Kalkanlı Bakımevi’nin tamir, Lapta Huzurevi’nin de inşa edilemediğini belirtti.

“Özel bakımevlerinin durumunu içler acısı”

Özel bakımevlerinin durumunu “içler acısı” diye niteleyen Hatice Jenkins, hiçbir devlet desteği verilmeyen bu bakımevlerinde 5 bin TL sosyal yardım maaşı alan yaşlılara bakıldığını ancak bugün bir yaşlının bakım masrafının 15 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kaderine terk edilen özel bakımevlerini iyileştirmek için hiçbir adım atılmadığını da savunan Jenkins, devletin bakamadığı yoksul, engelli ve hasta yaşlıların buraya gönderildiğini söyledi.

Yaşlılara verilen 5-6 bin TL’lik sosyal yardım maaşının karın dahi doyurmadığını da kaydeden Hatice Jenkins, 5 yıldır bunun düzeltilmesini beklediklerini de belirtti.

“O korkunç video ortaya çıkmasaydı…”

Bakımevlerinde kalan kimsesiz yaşlıların devletin sağlık hizmetlerine erişemediğini, ihmal ve istismar edildiğini savunan Jenkins, “O korkunç video ortaya çıkmasa Sınırüstü Bakımevi’ni uzaktan seyretmeye devam edeceklerdi” ifadesini kullandı.

Jenkins, bu olayın üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini ancak Sınırüstü Bakımevi’nin hâlâ tamir edilmediğini, sorumluluğun da başkalarına atıldığını söyledi.

Bugün Sosyal Sigortalardan emekli olan ancak asgari ücretin altında maaşı alan yaklaşık 13 bin civarında kişi olduğunu söyleyen Jenkins, bu insanların da önümüzdeki yıllarda bakıma ihtiyaç duyacağını ancak maaşlarının buna yetmeyeceğini ifade etti.

Hükümetin yaşlılara yönelik kamu politikası geliştirmesi ve bunu uygulamak için 2024 bütçesinde kaynak aktarmasını talep eden Jenkins, “İnsan onuruna yaraşır bir bakım en doğal insan hakkıdır. Yaşlılarımıza nasıl bir bakım vaat ediyorsunuz…?” dedi.

Siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden eyleme destek

Hatice Jenkins, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin eylemine destek veren örgütleri "Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Bağımsız Gençlik Derneği, Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi, DAÜ-SEN, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, GÜÇ-SEN, Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Birliği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, MASDER, Mağusa Kültür Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Sol Hareketi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği" olarak belirtti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)