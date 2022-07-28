Yaşlı bakımevleri ve cezaeviyle ilgili yeni kararlar: haftalık test ibraz edilecek

Sağlık Bakanlığı Üst Kurul kararlarını açıkladı. Yeni kararlarda yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanlarına haftada bir Covid-19 testi yapma zorunluluğu getirildi. Ziyaretçilerin ise haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorunda oldukları belirtildi. Yaşlı bakım evi ve cezaeviyle ilgili alınan kararda semptom gösteren kişilerin testlerinin negatif olması durumunda bu yerleri ziyaret edemeyecekleri kaydedildi.

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