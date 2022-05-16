Yaşar Ersoy’dan yeni kitap “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Khora yayınlarından çıktı

Tiyatrocu Yaşar Ersoy’un insan, toplum ve tiyatro üzerine yazdığı yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Khora Yayınlarından çıktı.

Khora Kitap Kafe’den verilen bilgiye göre, Ersoy’un gerek pandemi sürecinde gerekse öncesinde yaşanan sosyal, siyasal ve sanatsal değişimi değerlendirdiği, yitirilen insani değerleri ve sebeplerini ülkeden ve dünyadan örneklerle incelediği kitap, farklı temalardaki 34 makaleden oluşuyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 40. yılının hatırlattıkları, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Delirenler ve Gotod’yu Beklerken oyunu üzerine yapılan değerlendirmeler, tiyatroda yönetmenin işlevi, Fikret Demirağ’a mektup, W. Shakespeare ve Bertolt Brecht ile iç konuşmalar, kitapta yer alan tiyatroya ve sanata dair yazılardan bazıları.

Eser ayrıca ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, ekolojik ve felsefi durumun irdelendiği “Kaybedecek Neyimiz Kaldı?” “Mide Kanunu ve Asgari Ücret”, “Ekmek Çalan kadın Suçlu!”, “Bir KKTC Masalı”, “Kansız Darbe ve %48” gibi kültürel ve politik yazılar da içermekte.

Bunun yanı sıra, Yaşar Ersoy’un 50 yılın üzerindeki sanat ve hayat tecrübesini masaya yatırıp kendisi ile yüzleştiği “İçimdeki Yaşarla Konuştum” başlıklı bir bölüm de okura sunulmakta.

Tanıtım ve imza etkinliği 24 Mayıs’ta Merkez Lefkoşa’da

“İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” kitabının tanıtım söyleşisi ve imza günü, 24 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, yayınevi ve yazarın sunuşlarının ve kitaba adını veren yazının sanatçılar tarafından seslendirilmesinin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Harmancı bir konuşma yapacak ve Lefkoşa Belediye Orkestrası kokteyl eşliğinde dinleti sunacak.