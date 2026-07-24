CTP: Elektrikteki plansızlık halkı karanlığa ve yüksek maliyetlere mahkûm etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), elektrik enerjisinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkede son yıllarda yaşanan plansızlığın elektrik kesintileri ve artan maliyetlerle birlikte halkı olumsuz etkilediğini ifade etti.

CTP, özellikle yaz aylarında yaşanan elektrik kesintilerinin hane halkını, üretimi ve tüm sektörleri zor durumda bıraktığını belirterek, yaşanan sorunların önemli bölümünün enerji üretimindeki eksikliklerden kaynaklandığını söyledi.

Açıklamada, mevcut santrallerin bakımlarının zamanında yapılmadığı ve emre amade tutulamadığı vurgulanarak, kullanım yükünün arttığı sıcak yaz günlerinde bunun elektrik kesintilerine neden olduğu kaydedildi.

"Mevcut üretim kapasitesi ihtiyacı karşılayamıyor"

CTP, ülkede toplam kurulu gücün 619 megavat olmasına karşın, en yüksek kullanım ihtiyacı olan 460 megavatın dahi karşılanamadığını belirtti. Açıklamada, şu anda tüm santrallerin toplam emre amade gücünün 410 megavat seviyesinde olduğu ifade edilerek, özellikle her gün 18.00 ile 22.00 saatleri arasında oluşan talebin karşılanmasında yetersizlik yaşandığı dile getirildi.

İhtiyaç duyulan dönemlerde Kıbrıs’ın güneyinden enerji tedarik edildiği ancak adanın güneyinin kendi elektrik ihtiyacının artması nedeniyle bu kaynağın da kullanılamadığı belirtilen açıklamada, son dört yıldır yaz ve kış aylarında, talebin arttığı dönemlerde düzenli olarak elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

CTP, KIB-TEK'e ait sekiz dizel santralden yalnızca dördünün, yedi gaz türbininden ise altısının çalışabilir durumda olduğunu, iki buhar santralinin devrede olmasına rağmen yük kısıtlaması yaşandığını da ifade etti.

"Elektrik fiyatı dolar bazında tüm zamanların en yüksek seviyesinde"

Açıklamada, mevcut elektrik satış fiyatının 25,51 cent ABD doları/kWh, KIB-TEK'in resmi internet sitesindeki kura göre ise 12,0920 TL/kWh olduğu belirtilerek, bunun dolar bazında bugüne kadarki en yüksek elektrik satış fiyatı olduğu ifade edildi.

Yüksek maliyetlerin nedenleri arasında ise yanlış santral seçimi ve işletimi, bakım eksiklikleri, yatırım yapılmaması nedeniyle zaman zaman Güney Kıbrıs'tan pahalı enerji alınması, AKSA sözleşmesi kapsamında kira bedelinin Amerikan Tüketici Endeksi'ne bağlı olarak 3,85 cent/kWh seviyesine ulaşması ve üretim ile ödeme dengesinin doğru kurulamaması gösterildi.

CTP açıklamasında, mevcut hükümet ile KIB-TEK yönetiminin son yıllarda olduğu gibi bu yıl da enerji planlamasını doğru yapamadığı öne sürülerek, bunun hem elektrik kesintilerine hem de yüksek elektrik fiyatlarına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise "Karanlık kaderimiz değildir" ifadelerine yer veren CTP, KIB-TEK'in bilimsel enerji politikaları doğrultusunda, liyakat esasına göre yönetilmesi ve doğru santral yatırımlarıyla daha ucuz ve çevreci enerji üretiminin sağlanmasının partinin temel hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.