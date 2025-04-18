“Yasal girişim başlatılacak”

Din İşleri Başkanlığı, YENİDÜZEN yazarlarından, gazeteci Serhat İncirli'nin Kanal SİM’de yayınlanan “Günaydın Kıbrıs” programına imam kıyafetiyle çıkmasını eleştirdi, “yasal girişim başlatılacağını” duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı, dini sembollerin hiciv ya da mizah adı altında küçümsenmesinin kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazeteci Serhat İncirli'nin din görevlilerinin simgesi olan sarık ve cübbeyi taklit ederek kamuoyu önünde alaycı bir tutum sergilediği belirtilerek, bu tutumun yalnızca din görevlilerine yönelik bir saygısızlık değil, aynı zamanda milletin inanç ve kültür değerlerine de hakaret olduğu vurgulandı.

“Asırlardır ilim ve irfan yolunda hizmet eden din büyüklerimizin sembolü olan cübbe ve sarık; toplumumuzda saygı, ilim ve maneviyatı temsil etmektedir. Bu sembollerin hiciv ya da mizah adı altında küçümsenmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır.” denilen açıklamada, bu davranış kınandı; medya ve iletişim alanında görev yapan kişi ve kurumlar toplumsal hassasiyetlere, dinî sembollere ve kutsal değerlere karşı daha sorumlu ve saygılı davranmaya davet edildi.

Açıklamada, “Toplumun huzur ve inanç birliğine zarar verme potansiyeli taşıyan bu tür yaklaşımların tekrarlanmaması adına, gerekli görülmesi halinde yetkili merciler nezdinde yasal girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.” ifadelerine yer verildi.