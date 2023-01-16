Yasak yöntemle tuzak kurup, avlandı

KKTC Avcılık Federasyonu, Kalkanlı Lara Restoran yakınlarındaki av bölgesinde yasaklanmış yöntemlerle tel tuzak kurup avlanan A.S isimli kişinin tespit edildiğini duyurdu.

Federasyon, söz konusu şahsın av ruhsatı olmadığını da açıkladı, yasak işlem başlatıldığını belirtti.

Avcılara yasalara uyması konusunda çağrı yapan Federasyon’un yazılı açıklaması şöyle: 14.01.2023 tarihinde 140 ihbar hattına gelen ihbar üzerine, sabah 08:00 ‘da av korucularımızın pusu kurmaları üzerine, Kalkanlı da bulunan Lara Restoran'ın bir kilometre doğu kısmında 52 nolu av bölgesi içerisinde yasaklanmış yöntemlerle iki kafes içerisine ötücü keklik koyup kafeslerin etrafına da tel tuzak kurup avlandığı esnada saklandığı mufre içerisinde saat 15:30 ‘da bir şahıs (A.S) suçüstü tespit edildi. Olay yerine çağrılan Güzelyurt Cöş ekibi kekliklere emare olarak el koydu ve şahıs karakola götürülerek ifadesi alındı. Av ruhsatı olmaksızın ava açık bölgede ava kapalı günde avlanma ve yasaklanmış yöntemlerle avlanmadan şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. İhbar 'ın sonuçlanması adına, hassas davranarak ivedi şekilde bölgeye intikal eden Güzelyurt CÖŞ ekibinde görevli polis mensuplarına teşekkür ederiz. Tüm avcılarımızdan yasalara uymaları ve uymayanları uyarıp sürdürülebilir avcılık gereğini bu ve benzeri olaylarda 140 ihbar hattımıza ulaşarak gerekli şikâyetleri yapabileceklerini hatırlatmak isteriz. KKTC AVCILIK FEDERASYONU