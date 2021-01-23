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Yasağı ihlal eden 6 kişiye yasal işlem

Yasağı ihlal eden 6 kişiye yasal işlem

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde devam eden kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

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Coronavirüs önlemleri çerçevesinde devam eden kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polis bültenine göre, 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına karşı dün akşam ülke genelinde yapılan denetimlerde, 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bu kişiler aleyhinde yasal işleme gidildiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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