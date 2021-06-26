Yasağı ihlal eden 50 kişi ve 8 iş yerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 50 kişi ve kapama saatine riayet etmeyen 8 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26 Haziran arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.