Yasağı ihlal eden 50 kişi ve 8 iş yerine yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 50 kişi ve kapama saatine riayet etmeyen 8 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 50 kişi ve kapama saatine riayet etmeyen 8 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26 Haziran arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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