Yasağı ihlal eden 14 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün yapılan denetimlerde, yasağı ihlalden 14 kişiye yasal işlem gerçekleştirildi.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün yapılan denetimlerde, yasağı ihlalden 14 kişiye yasal işlem gerçekleştirildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasında şöyle denildi: “13-14 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.”
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