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Yasağı ihlal eden 10 kişiye yasal işlem

Yasağı ihlal eden 10 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında, 1-02 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

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