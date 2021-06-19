Yasağa uymayan 50 kişiye ceza
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.
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Etiketler : polis, sokağa çıkma yasağı