Yasağa uymayan 31 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağına uymayan 31 kişi ile iş yerini açık bulunduran şahıslara yasal işlem yapıldı.

Ülkede izinsiz ikamet eden 1 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 26-27 Nisan tarihlerinde ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 31 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis, saat 20.00’de kapatması gereken bir iş yerini açık bulundurdukları için bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.