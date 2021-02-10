Yasağa uymayan 30 kişi ile maske takmayan 6 kişi ceza aldı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30, maske takmayan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 9-10 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu ve sokağa çıkan 6 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.