Yasağa uymayan 10 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu dün akşam toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir kahvehanenin ise saat 21.00’de kapalı olması gerekirken açık bulundurularak yasal emirlere uyulmadığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.