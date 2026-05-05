“Gençler dönmek istiyor ancak ülkeyi dönülebilir görmüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’nda “Önemli Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin beklenti ve kaygılarını gündeme taşıdı. Özuslu, konuşmasında bir anket çalışmasının sonuçlarını paylaşarak gençlerin ülkeye dönüş konusundaki tereddütlerine dikkat çekti.

Yurt dışında eğitim görmüş ve orada çalışma alanına dahil olmuş 22-35 yaş arası gençlerin Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği öncülüğünde düzenledikleri bir anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Özuslu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kamuoyu araştırması ve anket çalışmasında gençlere açık uçlu sorular da soruldu. En sonda dilek ve temenniler kısmında bir cümleyle görüşlerini ifade ettiler. Onlardan çarpıcı olan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bir genç arkadaşımız, ‘lütfen gençlere gidin de dönmeyin, bu ülkeden bir şey olmaz yerine yaşayabilecekleri bir ülke yaratın’ diye çağrıda bulunuyor. Gençler, dönmek istediklerini fakat Kıbrıs’ın kuzeyini dönülebilecek bir ülke olarak görmediklerini belirtiyor.”

Ankete katılan gençlerin önemli bir bölümünün ülkeye dönüş konusunda net bir karar veremediğini vurgulayan Özuslu, “Ankete katılan gençlerimizin neredeyse yarısı ülkeye dönüş konusunda koşullu veya kararsız durumda. Doğru politikalar olursa ülkeye dönebilecekleri sinyalini verdiler” dedi.

Özuslu, ülkeye dönüşle engel teşkil eden husus nedir sorusuna en fazla verilen yanıtın ise liyakatsizlik olarak öne çıktığını ifade ederek, “Bunun yanı sıra düşük ücret ve fırsat yetersizliğini ortaya koydular” açıklamasında bulundu.

“Her 10 gencin 8’i yeniden gitme kaygısı taşıyor”

Özuslu, gençlerin ülkeye dönseler dahi kalıcılık konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirterek, “Ülkeye dönse bile tekrardan yurt dışına gitme endişesi taşıyanların oranı ise çok çarpıcı. Bu oran tam tamına yüzde 81. Yani her 10 gencimizden 8’i Kıbrıs’a geri gelsem bile oralarda tutunamayıp günün birinde yine yurt dışına gitmek zorunda kalabilirim kaygısı taşıyor” şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik destek mekanizmalarına erişimde sorunlar bulunduğuna da dikkat çeken Özuslu, “Ankete katılanlar, gençlere yönelik zaman zaman verilen teşvik ve desteklere erişmekte zorlandıklarını da belirtiyor. Demek ki bilgilendirme konusunda ciddi bir yetersizlik söz konusu” dedi.

“Gençlerin üçte biri dönmeyi düşünmüyor”

Konuşmasının devamında gençlerin önemli bir kısmının mevcut şartlarda ülkeye dönme niyeti taşımadığını ifade eden Özuslu, “Katılımcıların yüzde 29’u, yani yaklaşık 3’te 1’i Kıbrıs’a dönmeyi düşünmüyor. En azından bugünkü koşullarda dönememe eğiliminde olduklarını belirtiyorlar. Gençlerin yurt dışında çalışma süreleri uzadıkça, Kıbrıs’a dönme eğilimin de gerilediği tespit edildi” ifadelerini kullandı.