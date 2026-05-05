SOS Çocukköyü Derneği’nden Kurban Bayramı’nda “Senden Öğrendik” kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl Kurban Bayramı’nda “Senden Öğrendik” kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya boyunca, aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski bulunan çocuklara destek olmak isteyenlerin, bayramın dayanışma ruhu etrafında bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren SOS Çocukköyü Derneği’nin, Çocuk Köyü ve Gençlik Evi programlarında bakım ve destek sağladığı çocuk ve gençlerin yanı sıra, Aile Güçlendirme Programı kapsamında desteklediği ailelerle birlikte yüzlerce çocuğun büyümesine katkı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı döneminde yapılacak bağışların, çocukların yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, eğitimlerine, gelişimlerine ve geleceğe umutla bakabilmelerine de destek olduğu kaydedildi.

Bayramın toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir çocuğun hayatında sürdürülebilir bir fark yaratmak, ancak toplumun ortak desteğiyle mümkündür. Bu bayram vesilesiyle yapılacak her katkı, çocukların kendilerini güvende hissettikleri, sevgiyle büyüdükleri ve potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir yaşamın kapılarını aralar. Dayanışmanın gücüyle, her çocuğun geleceğe umutla bakabildiği bir dünya mümkün.”

Nasıl bağış yapılabilir?

Bağış yöntemlerinin paylaşıldığı açıklamada, faturalı hatlardan SOS yazılıp, 4120’ye SMS gönderilerek, 450 TL bağışta bulunabileceği belirtildi. Ayrıca, soscocukkoyu.org/bagis-yap/ linkinden online olarak veya derneğin banka hesaplarına kurban ederi kadar ya da doğrudan dernek ziyaret edilerek, elden bağış yapılabileceği ifade edildi.

Derneğin banka hesapları şu şekilde:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT22152090100000002500387336

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727”