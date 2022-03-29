Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın 28 belediyeden 24’ünün ‘reformun sadece sayıyla olamayacağını’ savunduğunu, buna rağmen reform kararı almanın ‘temsiliyet ve demokrasi adına ciddi bir darbe’ olacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, reformun görüşüldüğü toplantıya katılan 26 Belediye Başkanı’nın da yasa tasarılarının kendileri ile paylaşılmadan meclise sunulduğunu söylediğini aktardı. Yalnızca Alsancak ve Güzelyurt Belediyesi Başkanlarının gündemdeki reform şeklini onayladığını dile getiren Barçın, “yasa tasarılarının, sözde ‘belediye reformu’ olduğu ispatlandı” ifadelerini kullandı.

Barçın’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Meclis komitesinde 6 saattir Belediye sayılarının azaltılmasına yönelik yasa tasarılarını görüşüyoruz.

Büyükkonuk ve Mağusa Belediye Başkanları, Belediye Başkanlarının görüşlerini aldığımız toplantıya davet edilmesine karşın toplantıya an itibari ile katılmamışlardır.

Aynı şekilde Maliye Bakanlığı da toplantıya davet edilmesine karşın toplantıya icabet etmemiştir.

Bu 2 belediye başkanımız dışında 26 Belediye Başkanı da toplantıya icabet ederek görüşlerini ifade etmektedirler.

Toplantıya katılan 26 Belediye Başkanı da yasa tasarılarının kendileri ile paylaşılmadan meclise sunulduğunu çok net bir şekilde ifade etmiştir.

26 Belediye Başkanından, Güzelyurt ve Alsancak Belediye Başkanları hariç 24 Belediye Başkanı da çok net bir şekilde reformun sayı üzerinden olamayacağını ve öncelikli olarak Belediyelerin hizmet kalitesini belirleyen 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası'nın öncelikle görüşülmesi sonrasında bilimsel kriterler de teknik olarak ortaya konulup Belediye sayılarının azaltılmasını öngören yasaların görüşülerek yürürlüğe girmesi yönündedir.

Bu tablo ortada iken 24 Belediye Başkanını dinlemeyip ısrarcı olmak, temsiliyet ve demokrasi adına ciddi bir darbedir”.