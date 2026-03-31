“Yasa gücünde kararnameyi yargıya taşıyacağız”

Recep DAL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ödeneğini durdurmak amacıyla yürürlüğe koyduğu yasa gücünde kararnameye sert tepki gösterdi. YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e yaptığı özel açıklamada İncirli, söz konusu kararnameyi “yalancılık, sahtekarlık ve sinsi bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

İncirli, hükümetin aldığı kararın geniş kesimleri doğrudan etkileyeceğini belirterek, “Hükümetin hayat pahalılığı (hp) ödeneğini durdurmak için çıkardığı yasa gücünde kararnameyi, ‘yalancılık, sahtekarlık ve sinsi bir yaklaşım’ olarak değerlendiriyorum. Bu kararname toplumun çok büyük bir kısmını etkileyecek” ifadelerini kullandı.



“Yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız”

Açıklamasında hükümete duydukları güvensizliği daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan İncirli, “Biz bu hükümete güvenmediğimizi basın toplantısı sırasında da açık bir şekilde ortaya koymuştuk. İnsanları aldatarak sinsi bir şekilde yasa gücünde kararnameyi geçirdiler. Pazartesi de bunu Meclis’ten geçirmeye çalışacaklar” dedi.

Sendikaların kendi değerlendirmelerini yapacağını, CTP’nin ise ana muhalefet olarak mücadeleyi sürdüreceğini belirten İncirli, hukuki sürecin de başlatılacağını açıkladı. İncirli, “Bunun bir de hukuk bacağı var. Bu yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Bunla ilgili hazırlıklarımızı başlattık. Çünkü bu kararname sahtekarlığın yanında hukuka da aykırıdır. Hiç gözleri seyirmeden insanları aldattılar” diye konuştu.

“Erken seçimden başka yol yok”

İncirli, hükümetin mevcut durumunu sert sözlerle eleştirerek, “Bu hükümet, siyaseten çökmüş vaziyettir. Bu ülkenin erken genel seçimden başka hiçbir yolu olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

Meclis önündeki eylemler ve gerginlik

Hayat pahalılığı ödeneğini donduracak yasa tasarılarına karşı Meclis’te gerçekleştirilen eylemlere de değinen İncirli, binlerce kişinin tepkisini ortaya koyduğunu belirtti. İncirli, “İlk etapta komiteden geçirdikleri ve hp ödeneğini donduracak olan yasa tasarılarına karşı binlerce insan dün Meclis’te eylem yaptı. İtirazlarını ortaya koydu. Bu eylem sırasında gergin anlar yaşandı” dedi.

Hükümetin diyalog kurmaması nedeniyle gerginliğin arttığına dikkat çeken İncirli, “Diyalog kursaydılar, istişare etseydiler ve ortak bir akıl oluşturma yönünde hareket etmiş olsaydılar, bu kadar gerginlik yaşanmayacaktı. Biz gün boyu çağrılar yapmıştık. Fakat hükümet bu çağrıları görmek ve duymak istemedi. Kardeşi kardeşe kırdırmayı göze alarak bu gerginliği sürdürdüler” ifadelerini kullandı.

“Genel Kurul’a ara verilmesi bizim talebimiz değildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarına da yanıt veren İncirli, Meclis Genel Kurulu’na verilen aranın kendi talepleri doğrultusunda olduğu yönündeki ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sabah 4’e kadar süren Meclis Genel Kurulu’na bizim isteğimizle ara verildiğini söyledi. Bu ifadeler doğru değil. Biz bugün Genel Kurul’a devam etmek üzere kendileriyle görüşmüştük. Onlar da itiraz etmemişti” diyen İncirli, hükümetin bu süreçte kararname hazırlığı içinde olduğunu vurguladı.

İncirli, “Belli ki sinsi bir şekilde yasa gücünde kararnameyi hazırlamakla meşguldüler. Sendikalara da grevlerini askıya alma yönünde zemin hazırladılar. Toplumsal muhalefeti ve itirazı bastırmaya niyet ettiler” dedi.

“Hükümete güven kalmadı”

Kararnamenin hükümetin içinde bulunduğu siyasi durumu gösterdiğini savunan İncirli, “Bu yasa gücünde kararname hükümetin siyaseten çöktüğünün bir göstergesidir. Çünkü halkı aldatmaya çalışıyorlar. Büyük bir saygısızlık içerisindeler. Bu yaptıklarıyla birlikte hükümete güven kalmadı” ifadelerini kullandı.

İncirli, ülkenin ihtiyacının güven veren, şeffaf ve istişareye açık bir yönetim olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkenin önünde tek bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Halka güven veren, şeffaf, aldığı bütün kararları gerekçeleriyle açıklayan, ülkede alınacak olan kararlardan etkilenecek tüm kesimlerle istişare eden, diyalog kuran ve ne yaptığını bilen bir hükümete ihtiyacımız var” dedi.

“Ekonominin tüm çarkları zarar görecek”

Hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasının ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken İncirli, bunun zincirleme etkiler yaratacağını belirtti.

“Hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesi ekonomik çarkın dişlerini kıracak. Bu yapılan sadece kamu çalışanlarını değil ekonominin tümünü etkileyecek. Ekonomik daralmaya yol açacak” diyen İncirli, mevcut ekonomik krizin temelinde hükümetin geçmişteki yanlışlarının bulunduğunu savundu.

İncirli, “Şu anda yaşadığımız krizin temelinde UBP’li hükümetlerin yapmış olduğu yanlışlar vardır. Usulsüzlükler, yolsuzluklar, adaletsizlikle, yozlaşmayla ve her türlü kötü yönetimle birlikte kamu maliyesi bu noktaya getirildi” ifadelerini kullandı.

“Halkın cebine el uzattılar”

Hükümetin borçlanma kapasitesini yitirdiğini öne süren İncirli, “Hükümet, o kadar çok borçlandı ki hiçbir bankadan borç alamaz duruma geldi. Hükümette hal böyle olunca elini halkın cebine soktu” dedi.

İncirli açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İnsanların bu yıl içinde gelecek olan şok dalgalarına karşı tamamen savunmasız olmasını sağladılar. Göreceksiniz ki arka arkaya zamlar yapacaklar. Halkın alım gücünü koruma noktasında kalkan görevi gören hayat pahalılığı ödenekleri de olmayacağı için zamlara karşı insanların ve işletmelerin dayanıklılığını tamamen ortadan kaldırdılar. Şimdi çalışanlar ve işletmeler çok zor duruma girecek, işsizlik artacak, istihdam korunamayacak, üretim etkilenecek. Zincirleme bir şekilde ekonominin tüm çarkları bundan zarar görecek. Hükümetin bu yaptığı çok büyük bir hatadır. Fakat çaresiz kaldılar. Çünkü 0’ı çoktan tükettiler. Para bulamadıkları için de insanların cebine elini sokuyorlar.”