“Gazeteciliğin suç haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gazeteciliğin suç haline getirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’na eklenen 23B maddesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirli, bunun ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gelişme olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin suç olmadığını en yüksek sesle haykırmak gerektiğini ifade eden İncirli, “Ancak sizin istediğiniz, mikrofonların sağır, kameraların kör, kalemlerin kırık olmasıdır” dedi.

“Bu maddenin yeri burası değil, bu yanlıştır dedik, basın örgütleri itiraz etti, dinlemediniz ve yaptınız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geri döndü, O’nun uyarılarını da dikkate almadınız” diyen İncirli, hükümete seslenerek, “hâlâ vazgeçmek için vaktiniz var” diye konuştu.

“Bunu yapma gerekçenizle ilgili elbette bir fikrimiz var” diyen İncirli, ancak demokratik özgürlüklerin bu şekilde ortadan kaldırılamayacağının altını çizdi.

Basın örgütlerinin sabah Meclis önünde yaptığı eyleme de değinen İncirli, gazetecilerin şu anda bir varlık mücadelesi vermekte olduğunu kaydetti.

Sıla Usar İncirli, “Eğer siz bu topluma karşı bir savaş açtıysanız, gazeteciler de size karşı bu savaşı verecektir ve biz de onların yanında olacağız” diye konuştu.

İncirli bu konunun, bir ülkenin demokratik yapısı anlamında hayati olduğunun da altını çizdi.

Hem basın özgürlüğünü hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit altına alan, gazeteciliği suç haline getiren bir yasa değişikliğinin kabul edilemeyeceğini söyleyen İncirli, hükümeti, ilgili yasayı yeniden değerlendirmeye çağırdı.