“Yasa Gücünde Kararname anayasal ilkelere aykırı, iptal edilebilir”

Eski yargıç Tacan Reynar, hükümetin yayımladığı Yasa Gücünde Kararname’ye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu adımın hem hukuk devleti ilkeleri hem de anayasal düzen açısından ciddi sakıncalar içerdiğini ifade etti.

Reynar, devletin üç temel erkinden biri olan yasamanın yetkisine müdahale edildiğini belirterek, yürütmenin bu şekilde yasa yapma ve değiştirme yetkisini kullanamayacağını vurguladı. Özellikle ilgili konunun Meclis gündeminde görüşülmekte olduğu bir süreçte YGK çıkarılmasının, yasama organının görevini fiilen devre dışı bırakmak anlamına geldiğini kaydetti.

Hükümetin kararnameye ilişkin gerekçe metninde, söz konusu adımın savaş ortamı ve kriz koşullarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken Reynar, buna karşın aynı metinde konunun halihazırda yasama organında ele alındığının da kabul edildiğini belirtti. Bu durumun, ortaya konan “ivedilik” gerekçesini zayıflattığını ifade etti.

İvedilik gerekçesinin iktidarın keyfi kullanımına örnek teşkil ettiğini belirten Reynar, söz konusu YGK’nin hem dayanaklarının yetersiz olması hem de kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık taşıması nedeniyle hukuk dışı olduğunu dile getirdi.

Reynar, bu çerçevede yayımlanan kararnameye karşı yargı yolunun açık olduğunu belirterek, YGK’nin iptalinin mümkün olduğunu vurguladı.