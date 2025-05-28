Yarından itibaren 4 gün sağanak bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi ve pazar günleri, gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydetti.

Daire'den verilen bilgiye göre, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bölgede hava, pazar gününe kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; gelecek haftanın ilk günleri ise az bulutlu veya parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 27 – 30 derece ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden, cumartesi ve pazar günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.