Avrupa Birliği destekli SWIFT Projesi kapsamında, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından Ağrotur Sulak Alanı’na teknik ziyaret gerçekleştirildi.

Ağrotur’daki koruma ve yönetim deneyimlerinin Ayluga Sulak Alanı'nda yürütülen çalışmalara sağlayabileceği katkıları değerlendirmek amacıyla düzenlenen teknik ziyarette, sulak alanların korunması, yönetimi, çevre eğitimi ve yerel toplumun koruma süreçlerine katılımına yönelik uygulamalar yerinde incelendi.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği'nden yapılan açıklamada, Ağrotur’daki deneyimlerin, SWIFT Projesi’nin odak noktası olan Ayluga Sulak Alanı’nda yürütülen koruma, eğitim ve toplumsal katılım çalışmalarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Proje çerçevesinde Ayluga’da bilimsel araştırmalar, çevre eğitimi faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ve alanın kent yaşamıyla bütünleşmesine yönelik düzenlemelerin sürdüğü kaydedildi.