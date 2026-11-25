Türkiye Cumhuriyeti bankalarının 19 Kasım’da KKTC’de faaliyet gösteren döviz bürolarının hesaplarını kapatması, sektörde ciddi sıkıntıya yol açtı. Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Başkan Yardımcısı Arda Tüccar, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan alınan kararın piyasadaki nakit ve döviz akışını durma noktasına getirdiğini belirterek Maliye Bakanlığı’na müdahale çağrısı yaptı.

23 Kasım tarihli yazılı açıklama yapan Tüccar, hesapları kapatılan döviz bürolarının birliğe üye olup olmadığına bakılmaksızın hiçbirine önceden bilgi verilmediğini kaydetti. Bankalar üzerinden işlem yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Tüccar, “Bir anda kapatılan sistemler nedeniyle piyasadaki tüm nakit ve döviz işlem akışı bıçak gibi kesilmiştir” dedi.

“Bu vahim bir hatadır”

Kararın geri alınarak hesapların yeniden açılmasını isteyen Tüccar, yaşananları “vahim bir hata” olarak nitelendirdi ve sorunun en kısa sürede giderilmesi gerektiğini vurguladı. Hesapların bilinçli bir tercihle kapatılmış olması hâlinde ise Maliye Bakanlığı ve sistem yöneticilerinin, döviz bürolarının uğradığı zararın nasıl karşılanacağını açıklamasını istedi.

Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin para hareketlerinin izlenmesi ve denetlenmesi açısından önem taşıdığına dikkat çeken Tüccar, döviz bürolarının banka kanallarına erişiminin engellenmesinin kara parayla mücadeleye de zarar vereceğini savundu. Bu durumun para trafiğini bankacılık sistemi dışına yönlendirerek kayıt dışılığı artıracağını ve yasal faaliyet gösteren döviz bürolarının geleceğini riske atacağını belirtti.

Tüccar, kayıtlı ve şeffaf bir piyasa düzeninin korunması gerektiğini vurgulayarak, döviz bürolarını sistemin dışına iten uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkililere çağrıda bulunan Tüccar, bankacılık işlemlerinde yaşanan tıkanıklığın giderilmesini talep etti.