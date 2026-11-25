BRTK eski Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Özkurt, görevden alınma kararının gerekçesi olarak gösterilen “hizmet kusuru” suçlamasına tepki göstererek, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini belirterek açıklamasına başlayan Özkurt, her kadının emeğinin, onurunun ve itibarının saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) geçirdiği 10 yıllık görev süresince kurumu ileriye taşımak ve Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmak için çalışma arkadaşlarıyla özveriyle çalıştığını kaydeden Özkurt, bu süreçte birçok ilke imza attıklarını, önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve kuruma kalıcı değerler kazandırmak için emek verdiklerini ifade etti.

Görev süresinin ardından bayrağı aynı sorumluluk ve özveriyle hizmet edecek birine devretmek istediğini belirten Özkurt, istifa ettiğini kamuoyuna duyurmasına rağmen, BRTK Yönetim Kurulu'nun kararına atıfta bulunularak Bakanlar Kurulu tarafından seçim yasaklarının başlamasına yalnızca bir gün kala görevden alınmasına karar verilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

“Hizmet kusuru suçlamasının dayanağı açıklanmalı”

Özkurt, kendisini asıl rahatsız edenin görevden alınma kararından çok, kararın gerekçesi olarak Yönetim Kurulu tarafından ileri sürülen ve şahsına atfedilen “hizmet kusuru” suçlaması olduğunu belirtti.

“Hizmet kusuru gibi ciddi bir itham, içeriği açıklanmadan ve somut dayanakları ortaya konulmadan kamuoyunun önüne bırakılabilecek bir suçlama değildir” diyen Özkurt, hangi fiillerin bu kapsamda değerlendirildiğinin, hangi gerekçelere dayanıldığının ve iddiaların hangi delillerle desteklendiğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

Bu doğrultuda BRTK Yönetim Kurulu aleyhine yargı yoluna başvurduğunu açıklayan Özkurt, hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığını ancak dayanağı açıklanmayan ciddi suçlamaların da sorgulanamaz olmadığını ifade etti.