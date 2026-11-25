Recep DAL

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, AKSA’nın Bangladeş’ten ülkeye getirdiği 17 yaşındaki jeneratörlere onay veren kararları yargıya taşıdıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunan Yarkıner, söz konusu makinelerin enerji ihtiyacını karşılamak için değil, AKSA’nın mevcut santrallerindeki arızalara destek sağlamak amacıyla getirildiğini vurgularken, Kalecik III Sözleşmesi’ne ilişkin davanın da 20 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Yarkıner, jeneratörlerin ülkeye getirilme sürecinde KIB-TEK bünyesinde iki kez ihaleye çıkıldığını ancak şartnamelerin teklif verilmesini engelleyecek şekilde hazırlandığını ifade etti. İhalelere teklif verilmemesinin ardından AKSA’ya yeni jeneratör izni verildiğini belirten Yarkıner, “Kimse teklif vermesin diye bu ihaleleri çıkıldı. Sonrasında teklif verilmediğini gerekçe gösterip AKSA’ya yeni jeneratör izni verdiler. Tamamen kurgu bir süreç yürütüldü” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde arızalanan üç jeneratörün tamir edilmesi halinde 52 megavatlık kapasite kazanılabileceğini belirten Yarkıner, bunun yerine 17 yaşındaki makinelerin ülkeye getirildiğini söyledi. AKSA’nın mevcut üretim performansının yüzde 60’ı geçmediğini ve sözleşme gereği sağlaması gereken 175 megavatlık kapasiteyi karşılayamadığını kaydeden Yarkıner, “AKSA’nın yeni jeneratör talebi sonrası Kalecik 3 Sözleşmesi feshedilmeliydi. Çünkü yıllardır sözleşme gereği sağlamaları gereken ihtiyacı yerine getiremiyorlar, yeni santral getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 5 Ekim 2026 tarihli kararında, Bangladeş’ten getirilen jeneratörlerin AKSA’nın mevcut makineleri bakıma girdiğinde kullanılacağının belirtildiğine dikkat çeken Yarkıner, söz konusu makinelerin kapasite artışı sağlamayacağını, AKSA’nın eski santrallerine yedek olarak kullanılacağını vurguladı. Yarkıner, “Bunlar memleketi hurda santraller mezarlığına çevirdiler” diye konuştu.

Jeneratörlerin ilgili kararların alınmasından iki ay önce Bangladeş’teki bir limandan yola çıktığını da belirten Yarkıner, sürecin ciddi hukuka aykırılıklar içerdiğine dikkat çekti. AKSA’nın üretim yetersizliği nedeniyle 2022 yılında güneyden 9 milyon dolarlık enerji alındığını hatırlatan Yarkıner, “AKSA’nın rant sağlaması için bir sistem kuruldu. Hükümet ve KIB-TEK Yönetim Kurulu da AKSA’nın taleplerine uygun hareket ediyor. Çünkü AKSA’ya muhtaç olmamız isteniyor” açıklamasında bulundu.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner:

“Jeneratörlerin ülkeye getirilmesine onay veren kararlarla ilgili dava dosyaladık”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), AKSA’nın Bangladeş’ten Kıbrıs’ın kuzeyine getirilen ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) günlerdir sürdürdüğü eylemsel mücadele nedeniyle kurulumları gerçekleştirilemeyen 17 yaşındaki jeneratörlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyor.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulundu, süreçteki sıkıntıları tüm detaylarıyla anlattı.

Yarkıner, söz konusu jeneratörlerin neden ülkeye getirildiğinin, nasıl bir performans beklendiğinin ve hangi ihtiyacı karşılayacağının bugüne kadar açıklanmadığını belirtti. Yarkıner, “Biz MMO olarak başından beri soruyoruz. Bu 2 jeneratör neden kuruluyor? 17 yaşındaki jeneratörleri ülkeye getirmedeki ana amaç ne? Nasıl bir performans bekliyorsunuz? Bu sorularımızın hiçbiri cevaplandırılmadı. Biz de hukukçularımızla birlikte bu jeneratörlerin ülkeye getirilmesine onay veren kararlarla ilgili dava dosyaladık, hukuk yoluna gittik” dedi.

“Kimse teklif vermesin diye ihale açtılar”

Jeneratör alımı için KIB-TEK bünyesinde iki kez ihaleye çıkıldığını ancak bu süreçlerin gerçek bir ihale niteliği taşımadığına dikkat çeken Yarkıner, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın 16 Nisan 2026 tarihinde ihale sürecinin başladığını açıkladığını anımsattı.

İki ay içerisinde iki kez çıkılan ihalelerin şartnamelerinde, özellikle süre bakımından hiçbir isteklinin karşılayamayacağı koşullar bulunduğunu belirten Yarkıner, sürecin AKSA’ya yeni jeneratör izni verilmesinin önünü açmak amacıyla kurgulandığını vurguladı.

Yarkıner, “Özetle kimse teklif vermesin diye bu ihaleleri çıkıldı. Sonrasında bu ihalelere teklif verilmediğini gerekçe gösterip AKSA’ya yeni jeneratör izni verdiler. Tamamen kurgu bir süreç yürütüldü, o konuda bir oyun çevrildi” ifadelerini kullandı.

“17 yaşındaki santraller uzun vadeli ihtiyacı nasıl karşılayacak?”

Jeneratörlerin getirilmesine gerekçe olarak artan enerji ihtiyacının gösterildiğini ancak ilgili evraklarda ne ihtiyaç miktarının ne de mevcut kurulu gücün yetersiz kalma nedeninin açıklandığını kaydeden Yarkıner, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 2 Ekim 2026 tarihli kararına dikkat çekti.

Söz konusu kararda jeneratörler için 36 aylık üretim ve 12 aylık kurulum süresi öngörüldüğünü belirten Yarkıner, kararın gerekçesinde artan enerji ihtiyacının karşılanması ve uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanmasının gösterildiğini aktardı. Yarkıner, 17 yaşındaki makinelerin uzun vadeli enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Yarkıner, “17 yaşındaki bir santral uzun vadeli enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak? Burada büyük bir çelişki söz konusu. KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Üstel hükümeti ucuz ve basit hatalar yapıyor. Gerçekten sinir bozucu bir durum” diye konuştu.

Kararın son bölümünde KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, Asbaşkanı, üyeleri ve Genel Müdürü'nün yetkili kılındığını belirten Yarkıner, teknik analiz yapılmadan ve kurumun ilgili birimlerinden görüş alınmadan böyle bir kararın alınamayacağını söyledi. Yarkıner, üretimi gerçekleştiren ve enerji ihtiyacını belirleyen KIB-TEK çalışanlarına danışılmadan kararlar alındığına dikkat çekti.

“52 megavatlık kapasite kazanılabilirdi”

Teknecik Elektrik Santrali’nde geçmişte arızalanan üç jeneratörün tamir edilmemesini de eleştiren Yarkıner, söz konusu makinelerin onarılması halinde kurumun üretim kapasitesinin 52 megavat artırılabileceğini söyledi.

Yarkıner, “Hatırlanacağı üzere KIB-TEK’in Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 3 jeneratörü belli dönemlerde patlatıldı. Bu santraller patladığında daha 4-5 yaşındaydı. Bu jeneratörler tamir de edilmedi. Bunlar tamir edilse envanter güçlenmiş olacak ve 52 megavatlık bir kapasite kazanılmış olacak. Bunu yapmak yerine AKSA aracılığıyla 17 yaşındaki santralleri ülkeye getiriyorlar” açıklamasında bulundu.

Enerji ihtiyacının pik saatlerde ortaya çıkan geçici sorunlarla gerekçelendirilmesini de eleştiren Yarkıner, birkaç saatlik pik talep için 210 megavatlık santral kiralanmasının mantıklı olmadığını, KIB-TEK Yönetim Kurulu kararında ihtiyaç duyulan kapasitenin dahi belirtilmediğini kaydetti.

“Kapasite artmıyor, AKSA’ya işletme yedeği sağlanıyor”

AKSA’nın KIB-TEK ile gerçekleştirdiği enerji alışverişindeki performansının yüzde 60’ı geçemediğini vurgulayan Yarkıner, şirketin pik saatlerde en fazla 140 megavatlık üretim sağlayabildiğini belirtti. Yarkıner, Kalecik III Sözleşmesi kapsamında AKSA’nın sağlaması gereken 175 megavatlık kapasiteye dahi ulaşılamadığını, bunun en önemli nedenlerinden birinin 17 yıllık santraller olduğunu söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 5 Ekim 2026 tarihinde aldığı ikinci karara da işaret eden Yarkıner, bu kararın jeneratörlerin geliş amacını ortaya koyduğunu söyledi.

Yarkıner, AKSA’nın mevcut jeneratörlerinin bakıma alınması halinde Bangladeş’ten getirilen makinelerden yararlanılacağının kararda belirtildiğini aktararak, bu durumun söz konusu makinelerin yeni bir üretim kapasitesi yaratmaktan ziyade mevcut santrallere yedek olarak kullanılacağını gösterdiğini ifade etti.

“Buradan da bahse konu jeneratörlerin, kapasiteyi artırmadığı, bozuk santraller işletme yedeği olarak ülkeye geldiği açıkça anlaşılıyor. Bu bozuk santrallerin yaşı ilerledikçe daha da fazla santral getirmeye çalışacaklar. Memleketi hurda santraller mezarlığına çevirdiler” diyen Yarkıner, jeneratörlerin AKSA’nın mevcut üretim sistemindeki aksaklıkları gidermek amacıyla getirildiğine dikkat çekti.

“AKSA’ya yeni santral talebi sonrası sözleşme feshedilmeliydi”

AKSA Enerji Kalecik Elektrik Santrali Müdürü Şener Şentürk’ün imzasıyla gönderilen talep yazısında da, yeni jeneratörlerle birlikte kapasitenin 210 megavata çıkarılacağının belirtildiğini aktaran Yarkıner, bu durumun ülkenin enerji arz güvenliğini AKSA’ya daha fazla bağımlı hale getireceğini vurguladı.

Yarkıner, “Eğer bu miktarı kiralarsak gelecekteki enerji arz güvenliğini de AKSA’ya bağlamış olacağız. Maalesef amaçlanan bu. Ve yine AKSA’nın yeni jeneratör talebi sonrası Kalecik 3 Sözleşmesi feshedilmeliydi. Çünkü yıllardır sözleşme gereği sağlamaları gereken ihtiyacı yerine getiremiyorlar, yeni santral getiriyorlar. Kabul edilemez bir durum” dedi.

İlgili belgelerde AKSA’nın mevcut santrallerinin arızalanabileceğinin ve hizmet dışı kalabileceğinin ortaya konulduğunu belirten Yarkıner, buna rağmen şirkete kapasite artırımı imkânı sağlandığını ifade etti. Jeneratörlerin ülkenin ihtiyacını karşılamak için değil, AKSA’nın eskiyen makinelerine destek amacıyla getirildiğini vurgulayan Yarkıner, bunun maliyetinin Kıbrıs Türk halkına yükleneceğini söyledi.

“Kararlardan iki ay önce Bangladeş’ten yola çıktılar”

Jeneratörlerin ülkeye getirilme sürecinde ciddi hukuka aykırılıklar bulunduğuna işaret eden Yarkıner, makinelerin ilgili kararların alınmasından iki ay önce Bangladeş’teki bir limandan yola çıktığına dikkat çekti.

Yarkıner, “Bir de bu jeneratörler ilgili kararlardan 2 ay önce Bangladeş’teki bir limandan yola çıktı. Bu da ayrı bir skandal. Çok ciddi bir yasa dışılık var burada. Açtığımız davanın gerekçelerinden biri de budur” ifadelerini kullandı.

AKSA’nın sözleşme kapsamında sağlaması gereken 175 megavatlık üretimi gerçekleştirebilmesi halinde Kıbrıs’ın güneyinden enerji alımına ihtiyaç duyulmayacağını da belirten Yarkıner, 2022 yılında AKSA’nın yeterli üretim yapamaması nedeniyle güneyden saatlik 50 megavat enerji alındığını ve bunun 9 milyon dolara mal olduğunu anımsattı.

Bu maliyetin ortaya çıkmasında AKSA’nın üretim yetersizliğinin de etkili olduğunu belirten Yarkıner, “AKSA’nın rant sağlaması için bir sistem kuruldu. Hükümetin ve KIB-TEK Yönetim Kurulu da AKSA’nın taleplerine uygun hareket ediyor. Çünkü AKSA’ya muhtaç olmamız isteniyor” diye konuştu.

Kalecik III Sözleşmesi davası 20 Aralık’ta başlıyor

Yarkıner, açıklamasının sonunda MMO’nun 19 Temmuz 2023 tarihinde KIB-TEK ile AKSA arasında imzalanan Kalecik III Sözleşmesi’ni de yargıya taşıdığını hatırlattı.

Söz konusu davanın 20 Aralık 2026 tarihinde başlayacağını duyuran Yarkıner, Kalecik III Sözleşmesi’nin mevcut sorunların temelinde yer aldığını belirterek, “Sorunların temelindeki sözleşme mahkemede görüşülecek” açıklamasında bulundu.