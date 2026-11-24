Eskişehir'de askeri helikopter düştü, 5 asker hayatını kaybetti
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 asker yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 asker yaşamını yitirdi.
TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILMIŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, eğitim amacıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirmişti.
Açıklamada, helikopterin enkazına ulaşıldığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatılmıştı.