Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ekim ayında ülke genelinde 331 iş yerinin denetlendiğini ve 429 bin 823 lira değerinde malın müsadere edilerek imha edildiğini açıkladı.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat ve Kalite Kontrol Biriminin ekim ayı verilerine göre, denetimlerde 30 memur görev aldı; ürün güvenliği kapsamında oyuncak ve tekstil ürünlerinin etiketlerine yönelik 33 denetim yapıldı.

Ekim ayında gelen altı ihbar üzerine altı iş yeri de denetlendi. İhbarların beşi raf ve kasa fiyatı arasındaki farkla, biri ise son kullanma tarihi geçmiş ürünle ilgiliyken, ihbarların üçü Lefkoşa’dan, ikisi Mağusa’dan, biri Girne’den geldi.

Bakanlık, ihbarlar üzerine yapılan incelemelerde olumsuz bulguya rastlanmadığını, işletmelere sözlü veya yazılı uyarı yapıldığını ve şikayete konu ürünlerin tamamının müsadere edildiğini bildirdi.

Taçoy: “Gelen ihbar ve şikayeti ayrım gözetmeksizin araştırıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, denetimlerin yaygınlaşmasında vatandaşların ihbar ve şikayetlerinin önemine işaret ederek, “Gelen her ihbar ve şikayeti ayrım gözetmeksizin araştırıyoruz.” dedi.